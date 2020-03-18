Москва, , 21:43 — REGNUM Береговой ракетный комплекс «Бал» впервые пройдёт по Красной площади в ходе Парада Победы 9 мая, сообщает 18 марта департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, подвижные командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса «Бал» уже прибыли в подмосковное Алабино. Шесть машин, входящих в состав береговых ракетных дивизионов, пройдут в парадных расчётах 9 мая.

Всего в Параде Победы примут участие 225 единиц военной техники, среди которых более 20 будут показаны впервые.

Справка ИА REGNUM: береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для защиты территориальных вод и проливов, защиты береговых объектов и инфраструктуры, защиты побережья в зонах вероятной высадки десантов противника.

Ракеты комплекса способны поражать все типы надводных кораблей противника в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

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