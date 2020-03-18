Нью-Дели, , 21:30 — REGNUM Командование ВМС Индии рассматривает вопрос приобретения 15 беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования, сообщает 18 марта Defence.capital.

Беспилотники нужны для более эффективного наблюдения и разведки в море и повышения информированности командования кораблей.

Заинтересованные компании-производители должны прислать свои предложения руководству ВМС Индии до 24 марта.

Кроме самих БЛА контракт будет включать в себя обеспечение запчастями, техподдержку и обучение персонала.

По некоторым данным, минобороны страны намерено собрать информацию о производителях БЛА до того, как в декабре 2020 года объявит открытый тендер на поставку корабельных БЛА в рамках программы «Делай в Индии».

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