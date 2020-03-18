Москва, , 15:23 — REGNUM Глубокая модернизация атомных подводных лодок проектов 971 и 949 позволит увеличить их срок службы практически в два раза. В частности, уже в 2020 году российский флот получит обновлённую подлодку К-157 «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б». Ориентировочный срок поставки флоту — апрель.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

«Вепрь» относится к многоцелевым ударным атомным подводным лодкам третьего поколения. Этот проект отличает малая шумность. Главная задача многоцелевых субмарин — уничтожение подводных лодок и надводных кораблей противника. Кроме того, они решают задачу охраны подводных ракетоносцев, составляющих костяк морской компоненты ядерной триады России.

По словам адмирала Николая Евменова, подводные кораблестроители, учёные и проектанты заложили в создаваемые подлодки уникальный потенциал для последующей модернизации. Эксплуатация подлодок с таким запасом прочности должна быть продолжена, добавил адмирал.

Следует заметить, что наша страна 19 марта отмечает День моряка-подводника ВМФ России. В 2020 году исполнилось 114 лет с момента создания российских подводных сил.