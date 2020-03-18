Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Весенний фестиваль Steam Game Festival, в ходе которого всем желающим позволят ознакомиться с демоверсиями 40 игр, пройдет в Steam. Сообщение об этом опубликовал игровой журналист и постоянный ведущий церемонии The Game Awards Джефф Кейли в своем микроблоге в Twitter.

Акция будет проводиться в течение 48 часов. Первый раз подобный фестиваль был организован в 2019 году и проводился как часть церемонии The Game Awards. В этот раз фестиваль приурочили к конференции разработчиков игр.

Steam покажет игры, которые должны были быть продемонстрированы на выставке, отмененной из-за ситуации с распространением коронавируса. Уточняется, что среди доступных игр будут представлены System Shock, Eastward и Carrion. Кроме этого, возможно будет доступна демоверсия боевика Raji: An Ancient Epic.

Фестиваль начнется уже 18 марта. Кейли, отметил, что в течении года будут организованы несколько подобных мероприятий.