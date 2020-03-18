Шэньчжэнь, Китай, , 12:24 — REGNUM Третье место в мире по числу пользователей занял магазин приложений Huawei AppGallery, созданный после введения против компании санкций со стороны США. Об этом 17 марта сообщает РИА Новости.

По данным журналистов агентства, сейчас магазином от Huawei пользуются более 400 млн человек в месяц. На создание собственного магазина приложений для android-устройств китайская компания пошла после развернувшейся экономической войны с США, повлекшей запрет пользоваться приложением Play Маркет от Google на устройствах Huawei.

Свою систему Huawei вывела на рынок всего два года назад. Но за счет значительных уступок разработчикам предложений, компания смогла быстро наполнить магазин приложениями и вырваться в лидеры этого рынка. Сообщается, что в ближайшее время Huawei собирается инвестировать еще порядка миллиарда долларов на поддержку разработчиков android-программ.

Компания сотрудничает и с российскими разработчиками. В AppGallery есть множество популярных в России сервисов, среди которых есть такие, как «Госуслуги», «Сбербанк Онлайн», сервисы «Яндекс».