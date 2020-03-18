Москва, , 12:00 — REGNUM Хорошей идеей назвал приобретение Россией плавучего космодрома «Морской старт» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Об этом он рассказал 17 марта в эфире радио Sputnik.

«С самого начала это была очень хорошая идея», — заявил эксперт. Эйсмонт объяснил свою оценку тем, что старты с плавучего космодрома можно осуществлять в районах экватора, а это повышает эффективность запусков ракет на геостационарные орбиты, позволяя увеличить полезную нагрузку на 30%. При оценке он сравнивал запуски с космодромов Байконур и Восточный.

Эксперт сообщил, что ракета-носитель «Зенит», запускаемая с «Морского старта», была разработана еще в рамках проекта «Буран-Энергия». При этом значительная часть элементов изготавливалась на украинском «Южмаше», кооперация с которым в настоящее время затруднительна.

Комментируя возможность освоения изготовления комплектующих «Зенита» в России и возобновление морских стартов, Эйсмонт отметил: «Это будет замечательное достижение, это сильно удешевит запуски на геостационар».

Напомним, судно Sea Launch Commander с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло в конце февраля в приморский порт Славянка.