Москва, , 07:05 — REGNUM Малые ракетные корабли Балтийского флота отработали электронные пуски ракет по надводным целям. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Пассат» и «Ливень», в рамках выполнения курсовой задачи в условиях искусственно созданной для противодействия сложной помеховой обстановки, успешно уничтожила отряд кораблей условного противника.

Учения были проведены на морских полигонах Балтийского флота. В роли «противника» выступили другие малые ракетные катера.

На следующем этапе объединённая группа кораблей проведёт совместные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, а также отработает ряд других совместных упражнений.