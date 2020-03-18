Москва, 18 марта 2020, 07:05 — REGNUM Малые ракетные корабли Балтийского флота отработали электронные пуски ракет по надводным целям. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Пассат» и «Ливень», в рамках выполнения курсовой задачи в условиях искусственно созданной для противодействия сложной помеховой обстановки, успешно уничтожила отряд кораблей условного противника.
Учения были проведены на морских полигонах Балтийского флота. В роли «противника» выступили другие малые ракетные катера.
На следующем этапе объединённая группа кораблей проведёт совместные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, а также отработает ряд других совместных упражнений.