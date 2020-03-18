Москва, , 06:59 — REGNUM Российские специалисты разрабатывают атомные подводные лодки пятого поколения, которые превзойдут по своим характеристикам другие имеющиеся в распоряжении России субмарины. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».

«Не секрет, что идут работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения. Они будут ещё более совершенными по всем своим характеристикам», — сказал он.

При этом в России продолжается строительство подлодок четвертого поколения, других кораблей различных классов.

Напомним, в декабре 2019 года в Северодвинске была спущена на воду первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск». В американской прессе её тут же включили в пятёрку наиболее мощных субмарин мира, «способных уничтожить мир за 30 минут».

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