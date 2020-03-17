Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Министерство обороны США подозревает, что многие бортовые подсистемы многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 имеют вдвое меньший ресурс безотказной работы: вместо 10 тысяч часов по техническому заданию — 5 тысяч часов. Кроме того, сложилось мнение, что для ремонта ряда узлов и агрегатов этого новейшего самолёта требуется значительно больше времени, чем компания-производитель истребителя F-35 Lockheed Martin указывает в руководстве по эксплуатации.

Для того, чтобы собрать данные и убедиться в своих предположениях, Пентагон затребовал у Lockheed Martin информацию, которую собирает бортовая система диагностики, анализа и ремонта самолёта (FRACAS). Однако военное ведомство США получило отказ на своё требование, который был обоснован наличием у компании интеллектуальной собственности на эти данные.

Компания Lockheed Martin сообщила, что может предоставить данную информацию только на возмездной основе. Минобороны США в свою очередь считает, что Lockheed Martin обладает интеллектуальной собственностью только на конструкцию самолёта, а на данные FRACAS интеллектуальная собственность не распространяется, пишет «Российская газета».