Санта-Клара, США, , 14:34 — REGNUM Старт продаж устройств с новыми мобильными процессорами Ryzen 4000, изготовленными по 7-нанометровому техпроцессу, объявила американская компания AMD. Об этом сообщил интернет-ресурс iXBT со ссылкой на источник.

Новые чипы имеют архитектуру Zen 2. Процессоры составляют семейство Renoir. Мобильные новинки выпущены в двух вариантах: с шестью или с восемью ядрами, поддерживают многопоточность и оснащены графической системой Radeon Vega.

В семейство Ryzen 4000 входит три серии процессоров — H, HS и U. Серией Н будут оснащаться игровые ноутбуки. Серия HS предназначена только для ноутбуков компании ASUS. Серия U будет доступна для любых других устройств.

Издание прогнозирует в ближайшие дни массовое появление обзоров новых процессоров, ставших доступными энтузиастам для исследований.