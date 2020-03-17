Шэньчжэнь, Китай, , 14:17 — REGNUM Интернет-магазин музыки Huawei Music, конкурирующий с популярными музыкальными сервисами от Apple, Google и Spotify, запустила китайская корпорация в Европе. Об этом сообщил интернет-журнал HuaweiBlog.de.

Приложение для пользования сервисом можно установить через собственный магазин приложений Huawei AppGallery, который компания создала, чтобы обойти запрет использования Google Play.

Сервис Huawei Music запущен в 2018 году, но в Европе до сих пор он был недоступен.

Отметим, компания Huawei находится под санкциями США и не может устанавливать на свои устройства приложения от Google. Поэтому китайский конкурент вынужден разрабатывать и продвигать собственное программное обеспечение и пользовательские сервисы.