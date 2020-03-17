Сувон, Южная Корея, , 13:58 — REGNUM Фотодатчик изображения разрешением 150 Мп для смартфонов топового сегмента рынка выпустит корейская корпорация Samsung в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщило интернет-издание iXBT со ссылкой на инсайдерский источник.

По данным источника, физический размер датчика будет близок к одному дюйму. Инсайдер, однако признает, что предоставленная информация пока что носит характер слухов.

Сейчас компания массово выпускает датчики изображения разрешением 108 Мп, которыми оснащают смартфоны верхнего ценового уровня различные производители.

В материале сообщается, что одной из первых, кроме Samsung, новые датчики станет использовать в своих смартфонах китайская Xiaomi. Также датчик 150 Мп должен появиться в конструкциях телефонов OPPO и Vivo, но уже в 2021 году.