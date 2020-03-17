Москва, , 13:45 — REGNUM Программное обеспечение, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта, способное осуществлять автоматизированный анализ медицинских снимков с высоким уровнем диагностической точности, разработали специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе МГУ имени М. В. Ломоносова. Информация об этом 17 марта размещена на сайте Российской венчурной компании (РВК).

ПО может осуществлять анализ данных со снимков флюорографий, маммографий и кардиограмм. Разработчикам удалось достичь точность анализа снимков искусственным интеллектом до 93%. Среди диагностируемых заболеваний пресс-служба РВК отмечает туберкулез и онкологические заболевания.

По данным исследователей, алгоритм ПО использует нейронные сети, которые обучены на 270 тысячах флюорограмм, заранее размеченных опытными медицинскими специалистами. Разработчики сообщают, что в дальнейшем планируют повысить точность диагностирования до 98%.

ПО использует облачный центр обработки данных, что позволяет использовать его возможности из любых медицинских учреждений, подключенных к сети. Диагностирование заболеваний по флюорографическим снимкам происходит в режиме реального времени.

Проект Центра компетенций реализуется совместно с НИР АО «Радиокомпания «Вектор». Среди потенциальных заказчиков разработчики видят государственные и частные медицинские учреждения, оснащенные флюорографическими аппаратами, а также научно-исследовательские медицинские центры.