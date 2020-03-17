Фремингем, , 13:21 — REGNUM Резкое замедление роста рынка носимых электронных устройств ожидает мировой рынок в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 марта сообщил интернет-ресурс iXBT со ссылкой на специалистов аналитической компании IDC.

По прогнозу аналитиков, в текущем году будет отгружено потребителям 368,2 млн носимых устройств, что всего на 9,4% больше показателей прошлого года. В 2019 году относительно прошлого периода был зафиксирован рост в этом сегменте на 89%.

По мнению специалистов IDC, замедление роста продаж вызвано пандемией нового коронавируса COVID-19 и связанными с этим проблемами с производством изделий. При этом аналитики ожидают скорого возобновления роста. В 2024 году прогнозируется отгрузка покупателям 526,8 млн носимых устройств, что за пятилетний период будет соответствовать среднегодовому росту в размере 9,4%.

Продажи наушников и гарнитур будут расти более быстрыми темпами — по 10,3% в год. В 2024 году планируется отгрузка 301,5 млн штук. По мнению аналитиков, в ближайшие годы такие устройства обзаведутся новыми функциями мониторинга состояния здоровья или физической активности, с сохранением основных функций по прослушиванию записей и голосовой связи.

Умные часы, по прогнозам специалистов, будут продаваться еще большими темпами. Рост продаж составит 11,4% в год. А вот рост продаж браслетов должен снизиться до 1,8% в год.