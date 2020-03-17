Москва, , 12:55 — REGNUM Заявку в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на сертификацию нового планшетного устройства с индексом A2229 подала компания Apple 16 марта. Об этом сообщается на интернет-портале MacRumors.

В заявке указаны данные об операционной системе устройства. Ей станет iPad OS 13. Однако каких-либо сведений о названии устройства не указано.

Как сообщают журналисты издания, в январе известный аналитик Минг-Чи Куо сделал прогноз о выходе в ближайшее время обновленного планшета iPad Pro, что дает некоторые основания полагать о соответствии сертифицируемого в настоящее время устройства A2229 обновленному iPad Pro.

В материале уточняется, что процедура регистрации электронных устройств для продажи на рынках применяется в большинстве стран, и подобная подача заявок в ЕЭК неоднократно предшествовала выходу на российский рынок новинок от Apple. Хотя иногда между подачей заявок и началом продаж проходили месяцы.

При этом издание отмечает, что традиционным периодом представления продуктов Apple в России является март, что рождает надежду о поступлении в продажу обновленных iPad Pro в самое ближайшее время.