Варшава, , 12:35 — REGNUM Бесплатная раздача бонусных материалов к игровой серии «Ведьмак» началась в онлайн-магазине GOG.com группы компаний CD Projekt 17 марта. На сайте магазина приведены скидочные предложения, среди которых имеется The Witcher Goodies Collection.

В состав коллекционного издания включены электронные книги, саундтреки, иллюстрации и видеоролики о создании серии «Ведьмак», обои на рабочий стол компьютеров и прочие материалы. Также в раздаче имеется концерт The Video Game Show.

Как сообщает онлайн-магазин, такой набор материалов, относящихся к вселенной «Ведьмака», собран в одну коллекцию впервые.

Акция по раздаче коллекции закончится 18 марта.

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