Сувон, Южная Корея, , 12:18 — REGNUM Массовое производство новейшей памяти для смартфонов начала корейская компания Samsung. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба компании.

Samsung запустила в производство модули флеш-памяти объемом 512 ГБ, выполненные в стандарте eUFS (embedded Universal Flash Storage) 3.1, который способен обеспечить запись информации на скоростях до 1200 МБ в секунду.

По данным южнокорейского гиганта, это в три раза быстрее моделей памяти, выполненных по предыдущим стандартам. Производитель отмечает, что выпускаемая новинка на сегодня является самой быстрой памятью в мире.

Как уточняет пресс-служба компании, новая память предназначена для моделей смартфонов из топ-сегмента. Применение ее в гаджетах позволит делать видеозаписи и воспроизводить ролики стандарта 8К без видимых задержек.