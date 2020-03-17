Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, , 02:31 — REGNUM Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» прибыло 17 марта из США в приморский порт Славянка, следует из данных ресурса MarineTraffic, отслеживающее передвижение морских судов.

Судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич под Лос-Анджелесом 28 февраля. Следующей, по прогнозу, должна стать платформа Odyssey, которая покинула американский порт 2 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российской стороной получены все необходимые разрешения, чтобы перебазировать плавучий космодром в Приморский край. В будущем его планируют использовать для запуска ракет в космос с экватора Земли.

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