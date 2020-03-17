Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 02:09 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» при помощи разгонного блока «Фрегат» успешна вывела на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М». Об этом 17 марта сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Уточняется, что после того, как «Глонасс-М» в установленное время был выведен на расчётную орбиту, он был принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС. Все системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Напомним, это 44-й запуск ракеты среднего класса «Союз-2» с Плесецка и второй, осуществлённый в 2020 году. Предшественник «Союза-2» «Союз-У» стартовал с космодрома в Плесецке 435 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в 21:28 ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

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