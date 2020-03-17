Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Американская компания SpaceX планирует запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на 18 марта. Об этом 16 марта сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

«Ориентируемся на среду, 18 марта, в 08:16 по времени Восточного побережья США, 12:16 по Гринвичу на запуск Falcon 9 со спутниками Starlink, со стартовой площадки LC-39A во Флориде», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX 15 марта, перед запуском, отменила статическое огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9 из-за нештатных данных от двигателя.

Перенесённый на 18 марта старт ракеты-носителя Falcon 9 должен стать четвёртым пуском SpaceX в 2020 году и шестым запуском пакетов спутников с начала реализации проекта Starlink.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 из-за неполадок с двигателем