Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили 16 марта в пресс-службе Минобороны России.

Как уточняется, старт состоялся в 21:28 мск с площадки №43 космодрома. Запуск был осуществлён боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил России.

В Минобороны отметили, что это 44-й запуск ракеты среднего класса «Союз-2» с Плесецка и второй, осуществлённый в текущем году.