Пекин, , 18:04 — REGNUM Гиперзвуковое оружие России обладает очевидными преимуществами по сравнению с другими ракетными системами вооружений и способно обеспечить модернизацию вооруженых сил РФ, сообщает 16 марта китайская газета «Жэньминь жибао».

Китайские военные обозреватели отмечают, что российское гиперзвуковое оружие развито до уровня, позволяющего создавать разнообразные образцы, такие как «Авангард» и «Циркон». Если первый относится к средствам стратегического сдерживания, то второй уже приспособлен для размещения даже на относительно небольших платформах типа малых ракетных кораблей и подводных лодок.

По мнению китайских экспертов, существующие американские комплексы противоракетной обороны THAAD, «Пэтриот» и GMD не способны перехватить эти ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковые боевые блоки «Авангард», способные развивать скорость в 20 раз выше скорости звука, заступили на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии РВСН. Гиперзвуковая ракета «Циркон» находится на финальной стадии испытаний.

Напомним, в Китае работы над гиперзвуковым оружием ведутся уже несколько лет. В США их разработка находится в начальной стадии.

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