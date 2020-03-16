Москва, , 17:21 — REGNUM Малые ракетные корабли (МРК) проекта 21 631 «Буян-М» переоборудуются для применения уникальных морских мин-роботов, сообщает 16 марта газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.

Новые мины относятся к классу так называемых «умных боеприпасов». Они способны самостоятельно отличать «свои» корабли от «чужих» и даже определять класс проходящего мимо корабля.

Таким образом, МРК проекта 21 631 «Буян-М», основным оружием которых были крылатые ракеты «Калибр», получили дополнительную специальность и возможность блокировать минными полями судоходство противника в том или ином районе.

При этом «свои» суда будут спокойно преодолевать такие минные поля.

По информации издания, корабли уже провели первые учения с новым вооружением.

Напомним, одним из главных достоинств МРК проекта 21 631 «Буян-М» являются малозаметность и высокая скорость, что обеспечит скрытность и оперативность минных постановок.

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