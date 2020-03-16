Редмонд, США, , 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update. Об этом сообщил представитель команды разработчиков Windows Крейг Левен в блоге компании.

Левен уточнил, что ядро Linux будет доставляться на компьютеры точно так же, как сейчас обновляются драйверы сторонних производителей. Он сообщил, что такое решение принято с целью перевода пользователей системы на WSL2, не дожидаясь выхода новой версии операционной системы Windows 10 версии 2004, чтобы уменьшить количество жалоб.

Напомним, за последние месяцы специалисты Microsoft выпустили несколько крупных обновлений системы, некоторые из которых вызвали проблемы с производительностью и работоспособностью персональных компьютеров.

Напомним также, версия подсистемы WSL2 предназначена для запуска Linux-приложений на Windows 10 быстрее и безопасней прошлой версии.