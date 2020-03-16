Берлин, , 16:17 — REGNUM Решение по креплению охлаждающих систем для процессоров AMD Ryzen 3000, позволяющее улучшить охлаждение многоядерных процессоров, разработал немецкий любитель оверклокинга Der8auer — Роман Хартунг. Свою идею он изложил на личном сайте.

Процессоры AMD Ryzen 3000 представляют собой несколько отдельных чипов, размещенных на одной подложке. Хартунг предположил, что для их эффективного охлаждения требуется не только высокая производительность охлаждающей системы, но и важно место ее размещения над процессором.

Как известно, большинство систем охлаждения имеют наибольший прижим в центре процессора, тогда как у многоядерных процессоров с архитектурой с несколькими чиплетами пик тепловыделения смещен от центра.

Для позиционирования радиатора или водоблока системы охлаждения над теплораспределителем процессора энтузиаст предложил использовать в качестве крепежных элементов эксцентриситеты и специальные шаблоны, позволяющие подобрать наилучшую точку приложения охлаждения к процессору.

Хартунг в результате эксперимента по охлаждению процессора AMD Ryzen 3000 с применением нового способа получил заметный результат. Ему удалось снизить среднюю температуры работы процессора под нагрузкой дополнительно на семь градусов Цельсия.