Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Журнал The National Interest назвал российский истребитель Су-35 разрушителем превосходства в воздухе во всём мире. Су-35С — это одноместный, двухмоторный, сверхманевренный самолёт.

Американский журнал пишет, что версия Су-35С является истребителем поколения 4++ и зарекомендовала себя как очень серьёзный противник для современных американских самолетов, включая F-15 Eagle, F-18 и даже для истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Вооружение Су-35С включает 30-мм автоматическую пушку ГШ-30−1 со 150 снарядами, а также около 8 тонн полезной нагрузки на двенадцати внешних точках подвески. Он может нести различные ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также ряд управляемых бомб.

Для сравнения, американский истребитель пятого поколения F-22 имеет всего четыре точки подвески для оружия на крыльях и три во внутренних отсеках вооружения.

The National Interest считает, что Су-35 в его нынешней модифицированной конфигурации является действенной мерой сдерживания, по крайней мере, до тех пор, пока российские военные не смогут нарастить производство многоцелевого истребителя-невидимки пятого поколения Су-57.

По мнению издания, отличные тактико-технические характеристики вызвали высокий спрос на российский истребитель Су-35 в других странах. В настоящее время Су-35 стоит на вооружении ВВС Китая. Заинтересованность в поставке данных боевых машин выразили Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.