Нью-Дели, 16 марта 2020, 15:04 — REGNUM Новый смартфон бюджетного сегмента Redmi Note 9 Pro представила китайская компания Xiaomi в Индии сразу после представления топового варианта Redmi Note 9 Pro Max. Сообщение об этом опубликовал интернет-ресурс GSMArena.
Redmi Note 9 Pro оснащен большим 6,67-дюймовым LCD-экраном, обладающим высоким разрешением Full HD+. Смартфон оборудован квадрокамерой с основным модулем 48 Мп и возможностью съемки в разрешении 4К.
Сердцем гаджета стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Телефон оснастили 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной.
Емкий аккумулятор на 5020 мАч заряжается быстрой зарядкой на 18 Вт.
Сообщается, что стоимость телефона составит 199 долл. США. В России цена гаджета с учетом таможенных сборов будет выше. Дата поступления смартфона в российские магазины пока неизвестна.