Шэньчжэнь, Китай, , 14:49 — REGNUM Новейший процессор Kirin от компании Huawei, производимый по техпроцессу 5 нанометров (нм), готовится к выпуску в продажу в августе 2020 года. Об этом сообщается на портале GizChina со ссылкой на инсайдерские источники в компании.

В материале уточняется, что процессор уже проходит промышленные испытания. Массовое производство будет запущено только в августе 2020 года. Журналисты портала сообщают, что ранее предполагалось начать массовое производство чипов по 5-нм техпроцессу в первой половине года.

Сотрудники СМИ предполагают, что процессор будет носить название Kirin 1020. О нем уже появлялась информация в сети. Сообщалось, что его производительность благодаря новейшей технологии 5-нм будет в полтора раза выше возможностей предыдущего процессора Kirin 990, изготовленного по 7-нм технологии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что тайваньская фабрика TSMC уже с апреля начнет массовое производство по техпроцессу 5-нм. Первыми процессорами по этой технологии TSMC выпустить мобильные решения для Apple, а также серверные процессоры для AMD.