Ухань, Китай, , 14:19 — REGNUM Продажи всех смартфонов без поддержки сетей 5G дороже 285 долларов, включая Mi Note 10 Pro, прекратит китайский производитель Xiaomi, заявил генеральный директор Xiaomi Group China Лу Вейбинг. Его слова приводит китайское интернет-издание IT-home.

Как сообщил Вейбинг, смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, чьим международным названием является Mi Note 10 Pro, будет исключен из каталогов магазинов «немедленно». Руководитель компании пояснил, что активное развитие технологии 5G уже не остановить, и она стала реальностью.

Смартфон Mi Note 10 Pro анонсировали менее полугода назад. Он стал уникальным предложением на рынке, став первым телефоном, оснащенным камерой разрешением 108 Мп. В России гаджет появился в продаже только с января 2020 года.

В России смартфон пока доступен и не удален из интернет-магазинов. Издание надеется, что решение Xiaomi коснется только китайского рынка.