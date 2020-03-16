Редмонд, США, , 12:58 — REGNUM Реклама на весь экран, делающая недоступными элементы управления операционной системой, появилась на компьютерах пользователей после очередного обновления Windows 10. Об этом 16 марта сообщил портал iXBT.

В полноэкранных оповещениях демонстрировались дополнительные функции Windows, а также различные приложения и сервисы от Microsoft. Как отмечают журналисты, ранее аналогичные рекламные окна появлялись лишь во время первого запуска операционной системы после ее установки на устройстве.

Портал подчеркивает, что такие рекламные окна появились после февральских и мартовских обновлений от Microsoft. Но пользователи могут отключить такие оповещения через меню настроек уведомлений, чтобы в дальнейшем не видеть раздражающую рекламу.

Напомним, в последние месяцы Windows 10 выпустил несколько неудачных обновлений. После их установки пользователи начали массово возмущаться замедлением работы компьютеров, ухудшением работы оборудования Wi-Fi, зависанием компьютеров и появлением «синих экранов смерти».