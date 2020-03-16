Москва, , 12:41 — REGNUM Россия до конца 2024 года поставит Индии все системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, оговорённые контрактом. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передаёт 16 марта RT.

Он отметил, что выполнение контракта происходит в соответствии с графиком. До конца 2021 года должна состояться поставка первого полкового комплекта. Полностью поставку осуществят до истечения 2024 года.

Возможно, что системы С-400 поставят с опережением графика. Договор не предполагает локализации производства в Индии, указал Шугаев.

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