Редмонд, США, , 12:32 — REGNUM Интерактивную карту, показывающую распространение нового коронавируса COVID-19 по миру, выпустила компания Microsoft на базе своей поисковой системы Bing. Карта доступна по адресу bing.com/covid.

На карте отображается количество заразившихся коронавирусом, а также количество выздоровевших людей и количество жертв вируса. Детализация информации о распространении вируса по странам доступна только пользователям из США, остальные жители планеты могут видеть лишь общую информацию.

Также ресурс позволяет увидеть перечень новостей по теме распространения коронавируса, связанных с выбранной страной.

Карта от Microsoft является не первой картой подобного рода, показывающей ситуацию с пандемией. В январе аналогичные ресурс представили пользователям специалисты Университета Джона Хопкинса.