Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Компания Nvidia предложила владельцам игровых компьютеров присоединиться к проекту Folding@home, помогающему в изучении коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает GamesRadar.

Проект распределённых вычислений для компьютерного моделирования процессов свёртывания/развёртывания молекул белка Folding@home действует с 2020 года. В течение последних недель в рамках проекта было запущено несколько новых исследований, направленных на выявление поддающихся воздействию белков вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-2019.

Компания Nvidia предложила геймерам установить это приложение на свои компьютеры, чтобы задействовать вычислительные мощности видеокарт. Программа объединяет множество компьютеров в единую распределенную вычислительную машину, которая и используется для исследований. При этом пользователи компьютеров в любой момент могут приостановить работу программы для освобождения мощностей графического процессора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 феврале в Nvidia заявили, что компания недополучит около $100 млн дохода в 2020 финансовом году из-за вспышки коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Nvidia: из-за коронавируса доход компании уменьшится на $100 млн