Бохум, Германия, , 13:06 — REGNUM В практическом использовании шестизначные PIN-коды оказались лишь немного безопаснее, чем коды из четырёх цифр, показало исследование специалистов по кибербезопаности. Об этом сообщает Electronics Weekly.

Сотрудники Института информационной безопасности Хорста Гёрца в Рурском университете Бохума и Института безопасности и конфиденциальности Макса Планка в Бохуме провели специально исследование, чтобы сравнить практическую безопасность PIN-кодов из различного количества цифр.

В эксперименте приняло участие 1220 человек, которые выбрали PIN-коды для защиты своих смартфонов. После этого эксперты смоделировали простую хакерскую атаку, при которой злоумышленники пытаются выяснить PIN-код методом подбора.

Исследование показало, что шестизначные PIN-коды оказались лишь немногим надёжнее четырёхзначных. Такой результат объясняется психологическим эффектом — для PIN-кодов из шести цифр люди чаще выбирали легко запоминающиеся комбинации (например, 123 456 и 654 321). Злоумышленники также начинают подбор PIN-кода с самых распространённых вариантов, что и снижает степень защиты.

Эксперимент позволил выявить самые распространённые PIN-коды, которые эксперты не рекомендуют использовать. Среди комбинаций из четырёх цифр такими оказались 1234, 0000, 2580, 1111, 5555, 5683, 0852, 2222, 1212 и 1998. Самыми популярными шестизначными PIN-кодами стали комбинации 123 456, 654 321, 111 111, 000000, 123 123, 666 666, 121 212, 112 233 и 159 753.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года список паролей, которые чаще всего поддаются взлому представил Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

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