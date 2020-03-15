Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт на создание прототипа глубоководного беспилотного аппарата в рамках программы Manta Ray. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разработкой интегрированных решений для глубоководных беспилотников займутся компании Lockheed Martin, Northrop Grumman Systems Corporation и Navatek LLC. Ещё одна компания — Metron Inc. — займётся разработкой технологий выработки и сбережения энергии для обеспечения автономности подводных аппаратов.

Проект DARPA будет реализовываться в три этапа, в результате последнего из которых будет создан прототип беспилотного глубоководного аппарата, пригодного для длительного автономного использования.

«Программа Manta Ray направлена на увеличение оперативных возможностей… в море, сводя к минимуму сбои в текущих операциях, оставаясь независимыми от экипажей судов и портов после развертывания», — рассказал куратор программы Manta Ray в DARPA Tactical Кайл Вернер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года сотрудник DARPA Эндрю Насс рассказал о планах Пентагона по пополнению военно-морского флота группировками беспилотных кораблей.

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