Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Облачными сервисами пакета G Suite компании Google пользуется более двух миллиардов людей в месяц, заявил глава подразделения Google G Suite Хавьер Сольтеро порталу Axios.

Google G Suite (сс) Trending Topics 2019

В набор облачных сервисов G Suite (ранее также называемый Google Apps for Work и Google Apps) входит электронная почта Gmail, пакет Google Docs и другие приложения.

«Это ошеломляющее число. Эти продукты имеют невероятную доступность. Мы имеем уникальную возможность изменить рабочий процесс многих людей», — отметил Сольтеро.

Он добавил, что одним из главных направлений развития пакета G Suite в компании считают интеграцию отдельных приложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2020 года Google отключила облачный сервис Cloud Print, позволяющий распечатывать документы через веб-интерфейс без установки специальных драйверов для принтера.

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