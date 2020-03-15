Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Аэрокосмическое агентство NASA отказалось от использования окололунной станции при планируемой высадке на Луну в 2024 году, заявил заместитель главы NASA по программам пилотируемых полётов Даг Ловерро. Об этом сообщает SpaceNews.

На встрече с научным комитетом Консультативного совета NASA Ловерро рассказал об изменениях в программе «Артемида», предусматривающей высадку астронавтов на Луну в 2024 году. Он объяснил, что агентство исключит из этой программы все необязательные этапы, которые увеличивают риск не выдержать планируемые сроки.

Одним из основных упрощений программы «Артмеида» станет исключение из неё проекта обитаемой окололунной станции Gateway. США планирует создать эту станцию в сотрудничестве с некоторыми другими странами, однако становится понятно, что этот проект не будет завершён к 2024 году.

При этом Ловерро подчеркнул, что NASA не отказывается от идеи строительства окололунной станции, но готово отложить этот проект. Он добавил, что исключение проекта Gateway из программы «Артемида» помогло сохранить проект окололунной станции.

«Честно говоря, если бы мы не сделали это упрощение, мне пришлось бы отменить Gateway», — подчеркнул Ловерро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале представитель NASA Брайан Дюхерст рассказал, что проект федерального бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает выделение $12,3 млрд в 2021 году на лунную и марсианскую программы, а также $739 млн на проект окололунной станции Gateway.