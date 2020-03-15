Москва, , 09:30 — REGNUM Решение о переносе запуска российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» не связано с выявленными в марте некачественными комплектующими ракеты-носителя «Протон-М». 14 марта об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В госкорпорации объяснили, что проблема с некачественными комплектующими ракеты-носителя «Протон-М», выявленными при подготовке к другому запуску, никак не повлияла на решение о переносе запуска миссии к Марсу.

Некачественные комплектующие ракеты-носителя «Протон-М» были выявлены в начале марта при подготовке к запуску на космодроме «Байконур». Планировалось, что «Протон-М» выведет на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» 31 марта.

После обнаружения некачественных комплектующих была создана специальная комиссия, которая установит виновных в нарушении технологии при изготовлении компонентов ракеты. Сообщается, что проблемы с ракетой-носителем будут устранены непосредственно на космодроме, а запуск состоится в конце мая.

Запуск второй миссии в рамках программы Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс» планировался на лето 2020 года. Предполагалось, что перелётный блок, спускаемый аппарат и марсоход также будут запущены с помощью ракеты-носителя «Протон-М».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Роскосмосе заявили о переносе запуска миссии «ЭкзоМарс» на 2022 год. Это решение было принято после совещания глав Роскосмоса и ЕКА. В качестве причин переноса миссии отметили необходимость доработки оборудования и программного обеспечения, а также ухудшение эпидемиологической обстановки в связи со вспышкой коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» перенесён на 2022 год