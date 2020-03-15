Вашингтон, , 07:59 — REGNUM В тестовой версии мессенджера WhatsApp добавлена возможность автоматического удаления сообщений в чате при активации соответствующей функции. Об этом сообщает WABetaInfo.

Новая функция поддерживается в бета-версиях мессенджера 2.20.83 и 2.20.84. В тестовой версии WhatsApp пользователь может настроить время хранения сообщений, как для групповых, так и для индивидуальных чатов. При активации новой функции можно разрешить хранить сообщения 1 час, 1 день, 1 неделю, 1 месяц или 1 год.

В одной из предыдущих бета-версий WhatsApp начала тестировать эту функцию только для администраторов групповых чатов. Ожидается, что возможность автоматического удаления сообщений будет добавлена в одной из последующих стабильных версий мессенджера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в WhatsApp заявили, что количество пользователей мессенджера достигло двух миллиардов.