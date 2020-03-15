Вашингтон, 15 марта 2020, 07:59 — REGNUM В тестовой версии мессенджера WhatsApp добавлена возможность автоматического удаления сообщений в чате при активации соответствующей функции. Об этом сообщает WABetaInfo.
Новая функция поддерживается в бета-версиях мессенджера 2.20.83
В одной из предыдущих бета-версий WhatsApp начала тестировать эту функцию только для администраторов групповых чатов. Ожидается, что возможность автоматического удаления сообщений будет добавлена в одной из последующих стабильных версий мессенджера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в WhatsApp заявили, что количество пользователей мессенджера достигло двух миллиардов.