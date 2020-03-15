Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Американская компания SpaceX завершила статическое огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9 на стартовом столе в комплексе LC-39 возле мыса Канаверал, сообщает пресс-служба компании.

Запуск назначен на 15 марта в 16:22 по московскому времени. Ракета-носитель Falcon 9 выведет на околоземную орбиту пакет из 60 спутников системы Starlink. Предстоящий старт станет шестым пуском SpaceX в 2020 году и шестым запуском пакетов спутников Starlink.

Первая ступень частично многоразовой ракеты-носителя будет использоваться уже в пятый раз. Ранее SpaceX использовала компоненты ракет Falcon 9 не более, чем для четырёх запусков.

SpaceX формирует группировку Starlink из малых спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В случае успеха предстоящего запуска количество спутников в составе группировки превысит 350 аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля компания SpaceX провела предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink.

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