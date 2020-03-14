Москва, , 15:42 — REGNUM Специалисты РКК «Энергия» и космического центра «Южный» завершили испытания на герметичность космического корабля «Союз МС-16». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Испытания проводились в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур», где завершается подготовка корабля к запуску. В Роскосмосе отметили, что используемый метод испытаний в вакуумной камере является наиболее объективным для крупногабаритной космической техники.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-16» с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. Пилотируемый корабль доставит на Международную космическую станцию членов следующей долговременной экспедиции — космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вангера и астронавта Кристофера Кэссиди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта члены основного и дублирующего экипажа экспедиции МКС-63 успешно выполнили комплекс экзаменационных тренировок в Центра подготовки космонавтов.

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