Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Компании Microsoft и Sony отложат выпуск новых игровых приставок из-за последствий вспышки коронавируса. Об этом сообщает TweakTown со ссылкой на отчёт аналитической компании DFC Intelligence.

Старт продаж новых приставок от Microsoft и Sony запланирован на декабрь 2020 года, однако эксперты DFC Intelligence считают, что обе компании могут задержать выпуск консолей до 2021 года.

«Вывод заключается в том, что коронавирус, вероятно, окажет существенное краткосрочное влияние на поставку обеих систем. Существует большая вероятность того, что продажи одной или обеих приставок не начнутся в 2020 году», — отмечается в отчёте.

Эксперты добавляют, что вспышка коронавируса уже оказала значительное воздействие на цепочку поставок. Поэтому выпуск новых консолей может быть задержан, даже если производство восстановится в течение нескольких недель. Также прогнозируется, что сбои в разработке и производстве могут привести к повышению цен на новые приставки при начале продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что стартовая цена PlayStation 5 составит не $470.