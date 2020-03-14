Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Компания Gamevice проиграла патентный спор против компании Nintendo. Об этом свидетельствует решение судебной и апелляционной комиссии по патентам, опубликованное на сайте Управления по патентам и товарным знакам США.

Американская компания Gamevice (ранее Wikipad) подала в суд на производителя игровых приставок из Японии Nintendo ещё в 2018 году. В Gamevice считают, что разработчики Ninendo позаимствовали идею гибрида консоли и портативного устройства у планшета со съёмным контроллером Wikipad.

Апелляционная комиссия по патентам установила, что контроллеры Nintendo Joy-Con не нарушают патентных прав Gamevice и отклонила все 19 претензий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Nintendo рассказали, что количество поставленных гибридных консолей Switch превысило отметку в 50 млн устройств.

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