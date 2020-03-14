Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Американская компания Apple отказалась от проведения ежегодной конференции разработчиков WWDC в формате публичного мероприятия в 2020 году, сообщается на сайте конференции.

В последние годы конференция Apple WWDC проходит в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). В июне 2020 года мероприятие также должно было пройти в этом городе.

13 марта в Apple приняли решение об отмене массового публичного мероприятия из-за текущей ситуации с коронавирусом. Однако конференция всё-таки будет проведена, правда в другом формате.

«В июне этого года WWDC20 предложит совершенно новый онлайн-опыт миллионам талантливых и креативных разработчиков по всему миру», — отметили в Apple.

Традиционно на этих мероприятиях Apple представляет новые версии операционных систем iOS, macOS, tvOS и watchOS, а также проводит несколько сессий для обмена опытом разработчиков этих систем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта компания Microsoft также объявила об изменении формата ежегодной конференции программистов и веб-разработчиков Microsoft Build с публичного на «цифровое» мероприятие.

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