Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 11:35 — REGNUM Члены основного и дублирующего экипажа 63-й экспедиции Международной космической станции успешно выполнили комплекс экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В ходе комплексного экзамена в ЦПК членам экипажа предстоящей долговременной экспедиции МКС пришлось столкнуться с шестью нештатными ситуациями. В частности, космонавты отработали действия при отказе системы управления спускаемого аппарата после входа в атмосферу и срочный спуск в случае пожара в спускаемом аппарате.

Также были смоделированы нештатные ситуации на орбитальной станции — сбой в работе системы кислородообеспечения «Электрон» и выброс аммиака в американском сегменте МКС. Члены экзаменационной комиссии высоко оценили действия экипажа в нештатных ситуациях.

Напомним, в состав основного экипажа предстоящей долговременной экспедиции МКС входят космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вангер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Дублёрами являются космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт Стивен Боуэн. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Роскосмос заменил членов основного экипажа корабля «Союз МС-16» на дублёров по медицинским показаниям.

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