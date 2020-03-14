Пекин, , 10:56 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания Changan Automobile Group запустит серийное производство автомобилей с третьим уровнем автоматизации до конца марта, сообщает Nikkei Asian Review.

Первым автомобилем с третьим уровнем автоматизации от китайской госкомпании станет модель UNI-T. На мероприятии в Чунцин руководство Changan заявило, что массовое производство будет запущено уже в этом месяце.

Общепринятая классификация степени автоматизации автомобилей предусматривает деление на шесть уровней автономности. При повышении уровня автоматизации снижаются требования к водителю транспортного средства.

Первый уровень автоматизации предусматривает только помощь водителю (например, адаптивный круиз-контроль). При втором уровне автоматизации водитель может временно убирать руки с руля, но должен постоянно следить за дорогой, чтобы взять управление на себя в случае экстренной ситуации. При третьем уровне автоматизации транспортное средство может автоматически менять полосы движения и совершать экстренное торможение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года стало известно, что компания Honda Motor планирует выпустить на рынок автомобиль с третьим уровнем автоматизации в середине 2020 года. Ожидается, что эта компания начнёт поставки таких автомобилей первой из японских производителей.