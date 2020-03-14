Тайбэй, , 10:46 — REGNUM Американская компания Apple планирует поставить не менее 90 млн беспроводных наушников AirPods в 2020 году. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным издания, компания Apple не снизила объёмы заказов беспроводных наушников на фоне вспышки коронавируса. Ожидается, что в 2020 году Apple поставит не менее 90 млн таких устройств, что на 50% выше показателей предыдущего года.

По оценкам экспертов исследовательской компании IDC, в 2019 году было поставлено около 139,4 млн беспроводных наушников, включая 60 млн наушников AirPods. В 2018 году Apple поставила около 30 млн беспроводных наушников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Apple представила новую модель беспроводных наушников AirPods Pro с активной системой шумоподавления.