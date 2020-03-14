Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Министерство обороны США запросило у федерального суда разрешения на пересмотр некоторых аспектов контракта с Microsoft в сфере облачных вычислений стоимостью $10 млрд. Об этом сообщает Reuters.

В октябре 2019 года американское военное ведомство на конкурсной основе выбрало компанию Microsoft для создания защищённой облачной инфраструктуры JEDI. В компании Amazon заявили, что выбор подрядчика был политически обусловлен и потребовали пересмотра конкурса в судебном порядке. В феврале 2020 года исполнение контракта было временно остановлено.

12 марта представители Пентагона запросили у федерального судьи предоставить 120 дней для «пересмотра некоторых аспектов оспариваемого решения». В военном ведомстве отметили, что будут пересмотрены части ценовых предложений участников торгов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта действующая судья Суда США по федеральным искам Патриция Кэмпбелл-Смит заявила, что считает «весьма вероятным» расторжения контракта между Пентагоном и Microsoft.

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