Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Ежегодная конференция программистов и веб-разработчиков Microsoft Build пройдёт в цифровом формате, а не в виде публичного мероприятия. Об этом сообщает The Verge.

В 2020 году конференция Microsoft Build должна была пройти в Сиэтле с 19 по 21 мая. Это мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, однако администрация Microsoft решила провести его в другом формате.

«Безопасность нашего сообщества является главным приоритетом. В свете рекомендаций по безопасности для здоровья штата Вашингтон мы проведем наше ежегодное мероприятие Microsoft Build для разработчиков в виде цифрового мероприятия», — сообщили в Microsoft.

Обычно эта конференция состоит из нескольких крупных докладов, а также встреч разработчиков для обмена опытом. В Microsoft не раскрыли подробностей «цифровой конференции», но отметили, что программисты смогут обменяться опытом работы в виртуальном формате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта у двух сотрудников офиса Microsoft в области залива Сан-Франциско подтвердили заражение коронавирусом CODIV-19. После этого многие технологические компании перевели часть своих сотрудников в офисах в Кремниевой долине на удалённую работу.