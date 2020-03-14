Москва, , 08:20 — REGNUM Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов с космодрома «Куру» назначен на 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее запуск ракеты с британскими спутниками с космического центра во французской Гвиане планировался на 6 марта. Старт был перенесён из-за выявленных замечаний к разгонному блоку «Фрегат». После этого специалисты приняли решение о возвращении ракеты в монтажно-испытательный корпус и замене блока «Фрегат» на аналогичный разгонный блок, который имеется на космодроме.

В ходе предстоящего запуска ракета-носитель «Союз-СТ» выведет на околоземную орбиту разведывательный спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Предыдущий аппарат этой серии был уничтожен при неудачном запуске в июле 2019 года. Тогда запуск также проводился с космодрома «Куру», но с использованием европейской ракеты-носителя Vega.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Роскосмосе заявили о частичной замене российских специалистов на космодроме «Куру» в рамках плановой ротации.

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